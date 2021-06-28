Спрос на страхование карт и счетов от мошенничества за первые четыре месяца 2021 года вырос в пределах 44% по сравнению с тем же периодом 2020-го, пишут «Известия» . В основном такие полисы покрывают интернет-мошенничество, физическое ограбление в течение двух часов после снятия средств в банкомате, потерю карты или кражу данных и подделку документов. По последним актуальным данным, объем страховых премий по таким полисам в 2020 году достиг 9,62 млрд рублей, а размер выплат клиентам составил только 4,27% от этой суммы, процент отказов по подобным договорам превысил 25,9%, сообщили в ЦБ. Это говорит о низком качестве продуктов, покрывающих риски мошенничества с картами и счетами и может быть связано с широким перечнем исключений из покрытия или числом документов, которые клиент должен подать в сжатые сроки, подчеркнули в пресс-службе регулятора. Также в этом сегменте очень высокие комиссии. Ключевые информационные документы (КИД) с краткой информацией о продукте для лучшего понимания страховки клиентом будут введены в 2022 году.

Наибольшее повышение спроса на такие договоры в этом году отметили в «РСХБ-Страховании», где за первые четыре месяца продали 19 тыс. полисов, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Наибольшее число полисов оформили россияне старше 55 лет: на них пришлось 30% продаж. На возрастную группу 45—54 года — 15%, на людей 35—44 лет — 13%, а до 34 лет — только 12%. В «Открытии» в 2021 году банковские карты застраховали на 25% больше клиентов, чем в 2020-м, а в «Росбанк Страховании» за первые пять месяцев 2021 года рост спроса на такие договоры составил 10% по сравнению с прошлым. Наиболее частая причина обращений клиентами за выплатами — мошенничество с использованием социальной инженерии.

Названы самые распространенные виды кибермошенничества Самым распространенным способом кибермошенничества в отношении обычных людей являются звонки, с помощью которых злоумышленники провоцируют держателей платежных карт переводить денежные средства на сторонние счета, говорится в релизе страховой компании «Согласие».



На незаконное списание средств при помощи методов социальной инженерии приходится порядка 97% страховых случаев, отметили в СберБанке. Ежемесячно продается около 700 тыс. полисов, страхующих карты и счета клиентов банка, а объем сборов за пять месяцев 2021 года составил примерно 2,4 млрд рублей. При этом спрос на онлайн-оформление подобных продуктов вырос более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2020-го. В Совкомбанке также отметили повышение спроса на страховку за последний год. ВТБ с конца июня позволит страховать не только счета и карты в своем банке, но и во всех других российских кредитных организациях. В ПСБ в свою очередь собираются объединить защиту карт со страхованием имущества, а также жизни и здоровья от несчастных случаев.

По словам экспертов, полисы имеют различное покрытие, поэтому клиентам следует внимательно изучать перечень страховых случаев и исключений перед заключением договора. Рост популярности страхования счетов и банковских карт связан с увеличением спроса на кредитные карты, активной помощью финансовых организаций в продаже таких полисов и повышением числа мошенничеств — большинство россиян уже сталкивались со звонками якобы службы поддержки и слышали о незаконных списаниях средств со счетов. Некоторые договоры покрывают и кражу денег с использованием социальной инженерии, отметили эксперты. При таком страховом случае клиент должен обратиться в банк и опротестовать проведенную операцию. Тогда отчет о расследовании с датой и временем блокировки карты передается страховщику вместе с документами из органов внутренних дел, выпиской и перечнем лиц, имеющих доступ к карте.