Евразийский Банк присоединен к Совкомбанку, сообщает во вторник, 29 июня, Банк России.

Как следует из сообщения, в ЕГРЮЛ 25 июня внесена запись о прекращении деятельности Евразийского Банка в качестве самостоятельного юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения к Совкомбанку.

На сайте последнего размещено соответствующее объявление для клиентов Евразийского Банка.

«В связи с объединением банков с 25 июня 2021 года Совкомбанк стал правопреемником по всем правам и обязательствам АО «Евразийский банк». <…> Обращаем внимание, что ваши платежные реквизиты по текущим/депозитным/расчетным счетам подлежат изменению в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке», — говорится в сообщении.

При этом, согласно информации для вкладчиков, «все текущие/депозитные счета клиентов Евразийского Банка продолжают действовать в соответствии с условиями договора вклада/счета до окончания срока действия договора/счета».



Евразийский Банк до начала текущего года принадлежал одноименной казахстанской кредитной организации. О том, что Совкомбанк покупает 100% акций Евразийского Банка у казахстанских акционеров, СМИ узнали в начале декабря 2020 года, а 31 декабря Совкомбанк официально проинформировал о закрытии сделки . В конце апреля было объявлено о начале процедуры реорганизации. Она «направлена на упрощение структуры собственности, консолидацию капиталов банков, достижение наиболее эффективного использования их активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых на банковском рынке, рационализацию управления и сокращение издержек», поясняли в Совкомбанке и Евразийском Банке. Уточнялось, что уставный капитал Совкомбанка по итогам реорганизации не изменится.

Ася ШАЛИМОВА