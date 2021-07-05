Первое место по выплатам пособий по безработице в России занимает Чечня, пишут «Известия» со ссылкой на данные Роструда. Поддержку в этой республике на май 2021 года получают более 46 тыс. человек.

Второе место в рейтинге регионов с наибольшим количеством безработных занимает Московская область (31,3 тыс. человек), третье место — Башкирия (31,26 тыс. человек). Также в десятку регионов-лидеров вошли Москва (30,7 тыс. человек), Свердловская область (29,76 тыс. человек), Новосибирская область (24,33 тыс. человек), Ингушетия (24 тыс. человек), Ростовская область (22,88 тыс. человек), Санкт-Петербург (21 тыс. человек) и Челябинская область (20,7 тыс. человек). Меньше всего таких выплат получают на Чукотке, где на них претендуют всего 325 граждан. Второе место по «минимуму» пособий занимает Ненецкий автономный округ: там пособие оформили 373 жителя. Также на уровне до 1 тыс. таких выплат находятся Севастополь (712 человек) и Сахалинская область (724 человека).

При этом, согласно тем же статистическим данным, в России наметилась устойчивая тенденция по сокращению граждан, получающих такие выплаты. В целом с начала года количество россиян, официально оформивших пособия по безработице, уменьшилось с 1 млн 146 тыс. человек до 793 тыс. В той же Чечне еще в январе этого года численность получающих пособия достигала 73,9 тыс., в Башкирии — 44 тыс., а в Московской области — 43,9 тыс.

В пресс-службе Минтруда отметили, что уровень безработицы на протяжении 2021 года устойчиво снижается. Если в январе по методологии МОТ он составлял 5,8%, а общая численность безработных граждан — 4,3 млн человек, то по итогам мая — 4,9% (это 3,7 млн человек). Как уточнили в министерстве, часть безработных регистрируется в центрах занятости. В январе от числа тех, кто состоит на учете в таких центрах (2,5 млн человек), пособие получали 1,1 млн граждан, в конце мая из 1,4 млн — 800 тыс. человек. В министерстве также считают, что одновременное снижение числа безработных граждан и людей, которые состоят на учете в центре занятости, говорят об устойчивой стабилизации ситуации на рынке.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает цифры по сокращению безработицы в России объективными. Однако он подчеркнул, что пандемия будет вносить определенные коррективы. Например, в Москве на фоне новых ограничительных мер многие рестораны и кафе просто закрылись, так как к ним не идут клиенты, не имеющие QR-кодов, что порождает безработицу. Доктор экономических наук, профессор РАН Александр Широв, напротив, считает, что новая волна пандемии сильного влияния на рынок труда не окажет, так как летом естественным образом занятость населения растет, что связано с сезонными и сельскохозяйственными работами, пояснил эксперт.