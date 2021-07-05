Банк России на заседании в июле может повысить ключевую ставку опять на 0,5 процентного пункта — до 6% годовых, заявила в интервью агентству «Прайм» гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

«Банк России говорит о нейтральной денежно-кредитной политике, но, по сути, она уже приближается к жесткой. Мы предполагаем, что на следующем заседании также будет повышение ставки, возможно, что опять на 0,5 процентного пункта», — сказала глава НРА. Дальнейшее увеличение ставки, полагает она, зависит от того, как будет развиваться ситуация с инфляцией. «А она уже прилично вышла за пределы таргета и нарастает примерно на 0,2% еженедельно», — добавила эксперт.

По ее словам, в дальнейшем в агентстве ожидают еще несколько раундов повышения ставки. «Однако в конце этого — начале следующего года, по мере обуздания инфляции, возможно и начало процесса снижения ставки. К концу года мы ожидаем, что ключевая ставка составит порядка 6,5% годовых», — заключила Розенцвет.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 23 июля. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25—1 п. п. По ее словам, инфляция в России заметно выросла, и для ее сдерживания могут понадобиться дополнительные повышения ключевой ставки. Регулятор старается применять предусматривающий быстрое реагирование, но предсказуемый подход к ставкам, и текущая денежно-кредитная политика остается гибкой, подчеркнула Набиуллина.

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 п. п., до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Ранее в Центробанке предупреждали, что уже в следующем месяце может понадобиться дополнительное ужесточение ДКП для ограничения ценового давления и инфляционных ожиданий.

Екатерина САВЕЛЬЕВА