Банк России готов рассмотреть в июле повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта. Об этом глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg TV .

По ее словам, инфляция в России заметно выросла, и для ее сдерживания могут понадобиться дополнительные повышения ключевой ставки. Регулятор старается применять предусматривающий быстрое реагирование, но предсказуемый подход к ставкам, и текущая денежно-кредитная политика остается гибкой, подчеркнула Набиуллина.



Bloomberg напоминает, что ЦБ РФ пытается обуздать инфляцию, недавно превысившую уровень 6%, и поднял ставку уже на 1,25 п. п. в этом году начиная с марта (до 5,5% годовых с 15 июня. — Прим. Банки.ру). Ранее в Центробанке предупреждали, что уже в следующем месяце может понадобиться дополнительное ужесточение ДКП для ограничения ценового давления и инфляционных ожиданий.

Ася ШАЛИМОВА

