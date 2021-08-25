Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка на уровне «ruB+» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В релизе указано, что рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов и гарантийного портфеля, удовлетворительной позицией по капиталу, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

Как отмечают аналитики, слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции Внешфинбанка на российском банковском рынке и недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено высокой долей низкодоходных краткосрочных компонентов. Ключевым направлением деятельности банка остаются валютно-обменные операции, доходы от которых формируют около половины операционных доходов банка за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года. Это приводит к интенсивному наличному денежному обороту и поддержанию высокой доли наличных денежных средств в активах, что требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.

Позицию по капиталу аналитики оценили как удовлетворительную. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Тем не менее эксперты отметили низкий запас по капиталу над регулятивным минимумом для банков с универсальной лицензией на фоне амортизации субординированных займов, доля которых в структуре капитала на 1 июля 2021 года составила около 31%, а также убыточности деятельности по итогам первого полугодия 2021 года. Концентрация крупных кредитных рисков при этом оценена как повышенная. В комментарии указано, что агентство негативно оценивает снижение операционной эффективности деятельности на фоне последствий пандемии в результате падения доходов по валютно-обменным операциям и по продаже инвестиционных и памятных монет.

Качество активов Внешфинбанка в агентстве считают удовлетворительным. На ссуды юрлицам и индивидуальным предпринимателям приходится порядка 18% валовых активов, на портфель кредитов физлицам — около 3%, на депозиты в ЦБ — 3%. В агентстве отметили, что качество кредитного портфеля по юрлицам и ИП остается низким. В то же время кредитное качество портфеля ценных бумаг названо приемлемым. Также указано, что порядка 23% валовых активов банка приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения: средства на корреспондентских счетах и межбанковские кредиты, средства в Банке России, а также в кассе.

Аналитики отметили удовлетворительное качество гарантийного портфеля, который за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года сократился на 15%, но по-прежнему более чем двукратно превышает величину капитала. Адекватная ликвидная позиция, сказано в комментарии, обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности.

«Действующая стратегия банка на 2021—2023 годы направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков с акцентом на операциях по гарантийному бизнесу и реализации инвестиционных и памятных монет. Агентством консервативно оценивается недостижение ряда ключевых показателей по итогам 2020 года, в том числе по величине собственных средств, размеру портфеля ценных бумаг и по портфелю вкладов физических лиц. Корпоративное управление характеризуется недостаточной степенью независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Кроме того, отмечается чувствительность деятельности банка к регулятивным рискам, а также недостаточно эффективное управление доходностью активов, качеством кредитного портфеля и выданных гарантий, что привело к убыточности деятельности», — заключили аналитики «Эксперт РА».