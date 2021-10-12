Банк ДОМ.РФ обновил условия программы снижения ставок по ипотечным кредитам при внесении единовременного платежа. Как уточняет пресс-служба кредитной организации, программа позволяет зафиксировать более выгодную ставку на 12 месяцев, пять лет и весь срок кредита. Размер единовременного платежа рассчитывается от суммы кредита или стоимости жилья.



Скидка по ставке составляет от 0,5 процентного пункта до 6 п. п. Например, при условии закрепления на весь срок кредита скидки 2 п. п. нужно внести 8% от его суммы, или 6,8% от стоимости недвижимости. При скидке к ставке 0,5 п. п. на срок 12 месяцев нужно внести всего 0,4% от суммы кредита, или 0,3% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Программа «Ставка ниже» может быть применена по ипотечным кредитам, оформленным на приобретение квартиры на этапе строительства, готового жилья, индивидуального дома, на строительство загородного дома, в рамках рефинансирования, а также при оформлении кредита под залог имеющейся квартиры.

Уточняется, что подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимаются почти мгновенно.