Газпромбанк передал холдингу «Газпром-медиа» 45% уставного капитала компании «МФ Технологии», которая контролирует 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). Об этом в пятницу объявили в «Газпром-медиа».

«Газпромбанк принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО «Газпром-Медиа Холдинг» пакета акций в размере 45% уставного капитала АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО «Газпром-Медиа Холдинг» становится акционером АО «МФ Технологии», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе СберБанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций «МФ Технологий». Ранее, при подписании обязывающих документов по продаже, СберБанк уточнял, что стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.

АО «МФ Технологии» — совместное предприятие, основной задачей которого является реализация проектов в сфере цифровой экономики. Согласно материалам, публиковавшимся ранее, компания «МФ Технологии» создавалась «МегаФоном», Газпромбанком, госкорпорацией «Ростех» и холдингом USM.

В четверг, 2 декабря, стало известно, что группа «СОГАЗ» купила пакет акций компании «МФ Технологии» у холдинга USM Алишера Усманова. Речь идет о 45-процентном участии. В результате сделки холдинг Усманова вышел из капитала «МФ Технологий».

РБК в материале об изменениях в структуре владения «МФ Технологиями» указывает, что проданная холдингом USM доля в компании принадлежала ему через «дочку» — «МегаФон». Еще 9% компании принадлежало холдингу напрямую. Накануне, сообщая о сделке с «СОГАЗом», холдинг заявил, что этот пакет «находится в сделке с Газпромбанком».



Помимо «МФ Технологий» акционерами VK являются голландский конгломерат Prosus, китайские Alibaba Group и Tencent, а часть акций находятся в свободном обращении на бирже, уточняет РБК. Информагентство также сообщает , что генеральный директор VK Борис Добродеев уйдет в отставку и покинет компанию. Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора.