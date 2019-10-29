Сбербанк подписал необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сбербанк сообщает о подписании необязывающего соглашения о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у «Газпромбанк» (Акционерное общество). Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов», — говорится в релизе.

Как сообщал накануне ТАСС со ссылкой на Bloomberg, совместное предприятие «МФ Технологии» (МФТ) является основным акционером Mail.ru Group, ему принадлежит 5,23% компании (58,8% голосов). МФТ создано «МегаФоном» (45% в СП), Газпромбанком (35%), госкорпорацией «Ростех» (11%) и холдингом USM (9%).



Исходя из того что Газпромбанк владеет 35% «МФ Технологии», ему косвенно принадлежит 1,83% обыкновенных, или 20,58% голосующих акций Mail.Ru Group.

Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений, отмечают в госбанке.

«Банк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, направленную на технологическое лидерство и расширение спектра качественных услуг для удовлетворения ежедневных потребностей клиентов и улучшения пользовательского опыта. Совместные действия, направленные на максимизацию синергий от сотрудничества двух взаимодополняющих экосистем, откроют новые возможности для клиентов», — поясняется в сообщении кредитной организации.