Группа «СОГАЗ» купила у холдинга USM Алишера Усманова пакет акций компании «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее — Mail.ru Group), говорится в сообщении страховщика.
«Совет директоров АО «СОГАЗ» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее — Mail.ru Group)», — отмечается в релизе.
АО «МФ Технологии» — совместное предприятие, основной задачей которого является реализация проектов в сфере цифровой экономики. Согласно материалам, публиковавшимся ранее, компания «МФ Технологии» создавалась «МегаФоном», Газпромбанком, госкорпорацией «Ростех» и холдингом USM.
В результате сделки холдинг Усманова вышел из капитала компании «МФ Технологии».
Глава совета директоров «СОГАЗа» Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает эту покупку как стратегическую инвестицию, отмечает
Напомним, на прошлой неделе СберБанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.ru Group Limited (VK). О подписании обязывающих документов по продаже СберБанк сообщал ранее в ноябре, уточняя, что стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.
«Команда «Сбера» искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров — акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха», — говорится в комментарии первого заместителя председателя правления СберБанка Льва Хасиса.