Группа «СОГАЗ» купила у холдинга USM Алишера Усманова пакет акций компании «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее — Mail.ru Group), говорится в сообщении страховщика.



«Совет директоров АО «СОГАЗ» одобрил 45-процентное участие в капитале АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосов VK (ранее — Mail.ru Group)», — отмечается в релизе.

АО «МФ Технологии» — совместное предприятие, основной задачей которого является реализация проектов в сфере цифровой экономики. Согласно материалам, публиковавшимся ранее, компания «МФ Технологии» создавалась «МегаФоном», Газпромбанком, госкорпорацией «Ростех» и холдингом USM.



В результате сделки холдинг Усманова вышел из капитала компании «МФ Технологии».

Глава совета директоров «СОГАЗа» Алексей Миллер заявил, что компания рассматривает эту покупку как стратегическую инвестицию, отмечает РИА Новости . Он отметил, что VK — одна из самых успешных цифровых экосистем в Рунете с уникальным набором активов, сервисы которых востребованы как в России, так и за рубежом.

Напомним, на прошлой неделе СберБанк закрыл сделку по продаже Газпромбанку 36% акций АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.ru Group Limited (VK). О подписании обязывающих документов по продаже СберБанк сообщал ранее в ноябре, уточняя, что стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей.

«Команда «Сбера» искренне благодарит коллег из USM за плодотворную совместную работу. Мы рады приветствовать новых партнеров — акционеров VK. Уверены в продуктивном сотрудничестве в рамках нашего совместного предприятия в области городской мобильности и фудтеха», — говорится в комментарии первого заместителя председателя правления СберБанка Льва Хасиса.

