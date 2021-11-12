СберБанк подписал обязывающие документы о продаже Газпромбанку 36% акций АО «МФ Технологии» — компании, контролирующей 57,3% голосующих акций Mail.ru Group Limited (VK). Об этом сообщили в пятницу в «Сбере».

АО «МФ Технологии» — совместное предприятие, основной задачей которого является реализация проектов в сфере цифровой экономики, поясняют в кредитной организации.



Уточняется, что стоимость сделки составит 12,8 млрд рублей. Ее закрытие планируется в IV квартале 2021 года после получения необходимых согласований.

Согласно материалам, публиковавшимся ранее, компания «МФ Технологии» создавалась «МегаФоном», Газпромбанком, госкорпорацией «Ростех» и холдингом USM.