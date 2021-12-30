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«Эксперт РА» подтвердило Горбанку рейтинг «ruB», изменив прогноз

30.12.2021 19:00
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Горбанк

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Горбанка на уровне «ruB» и изменило прогноз на «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг «ruB» с «развивающимся» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности банка отражает слабые рыночные позиции, умеренно сильную позицию по капиталу при ограниченной способности к его генерации, адекватное качество активов и ликвидную позицию, консервативную оценку корпоративного управления. «Стабильный» прогноз по рейтингу установлен в связи с положительной динамикой объема работающих активов и утверждением новой стратегии развития банка», — сказано в сообщении.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке, отмечают аналитики.

Уровень достаточности капитала банка оценивается как высокий, буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение подверженных кредитному и рыночному рискам активов. Способность банка к генерации капитала находится под давлением формируемых резервов: за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го ROE по РСБУ составила минус 0,3%. При этом банк регулярно выплачивает дивиденды владельцам.

По данным аналитиков, для кредитного портфеля характерен адекватный уровень обеспеченности: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 155%. Уровень концентрации на крупных кредитных рисках оценивается как повышенный (крупные кредитные риски к нетто-активам на 1 декабря 2021 года были равны 43,4%, доля крупнейшего заемщика — 7,3%). Имущество банка составляет 11% активов и преимущественно представлено зданием головного офиса.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности: за период с 1 декабря 2020 года по 1 декабря 2021-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 16% и 56% соответственно, заключили в агентстве.

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