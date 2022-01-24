Москва возглавила рейтинг регионов России по индексу экономического потенциала

В первую десятку сильнейших регионов по экономическому потенциалу вошли Москва, ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан и Иркутская область, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества по итогам III квартала 2021 года.

«Под экономическим потенциалом в данном исследовании понимается уровень развития реального сектора экономики, определяемый принятыми критериями его оценки, приведенными ниже, на соответствующей территории», — поясняется в документе.

В числе критериев исследования ФоРГО указывает размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта. Всего исследование разбито на 30 мест, разделенных между 33 субъектами, некоторые из них заняли одинаковые места.

Во вторую десятку рейтинга вошли Белгородская и Самарская области (поделили 11-е место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16), Коми и Новосибирская область (17), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край. Замыкают исследование Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

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«Преимущество данного рейтинга в его наглядности и объективном соответствии реальному положению дел. Об этом говорит относительно небольшой разброс позиций, занимаемых регионами по каждому из критериев. Особенно это заметно в десятке лидеров. Например, Москва, явный лидер социально-экономического положения, по двум из трех критериев занимает первое место, и по уровню среднемесячной зарплаты — третье», — пояснил результаты исследования глава ФоРГО Константин Костин.

По его словам, очевидно, что производство товаров, работ и услуг в столичном регионе находится на самом высоком уровне в стране. «Москва перечислила в федеральный бюджет почти треть всего налога на добавленную стоимость (28%), а вместе с Московской областью, ХМАО и Санкт-Петербургом — половину всего НДС, более 2 триллионов рублей. Обращает на себя внимание то, что, кроме Москвы и ЯНАО, почти всех лидеров вперед выводит не уровень средних заработных плат, а объемы производства и общая прибыльность. Это Московская область, Красноярский край, Свердловская область, Республика Татарстан и другие», — пояснил эксперт, отметив обратную ситуацию в Сахалинской области, где традиционно высокий уровень доходов (пятое место по средней зарплате), но и в то же время достаточно развита промышленность.

Также в ФоРГО отметили, что по уровню прибыли с начала года абсолютными лидерами стали обе столицы — Москва и Санкт-Петербург. Они опережают ближайших преследователей — добывающие регионы — доноры федерального бюджета — на 3,049 млрд и 1,112 млрд рублей соответственно, то есть в несколько раз. Только на третьем месте ХМАО с прибылью 806 млрд рублей, а на четвертом — ЯНАО, 787,47 млрд рублей.