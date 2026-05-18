Сбер запустил новую технологию оплаты проезда в метро

Новую технологию оплаты проезда в метро запустил в метрополитене Нижнего Новгорода Сбербанк совместно с региональным транспортным оператором «Ситикард». Она доступна на всех станциях Нижегородского метро с 18 мая.

Для осуществления платежа достаточно смартфона с доступом в интернет. Оплата осуществляется через приложение 2ГИС. Чтобы воспользоваться сервисом, можно выбрать любой удобный способ: построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль — в каждом из этих разделов доступна оплата любой банковской картой. После оплаты приложение сформирует QR-код, он действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели — на дисплее загорится зеленая стрелка, а на турникете — зеленый сигнал для прохода пассажира.

«С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты общественного транспорта по геопозиции — она уже запущена в 14 городах страны и позволяет легко рассчитываться за поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, в котором мы адаптировали эту технологию для оплаты проезда в метро. Сейчас пассажиры могут воспользоваться различными способами оплаты — новая технология расширяет выбор и позволяет жителям и гостям города оплачивать поездки в привычном приложении, экономить время и удобнее планировать расходы», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Ранее основным способом оплаты проезда в Нижегородском метро были жетоны, однако их прием был прекращен с 1 января 2026 года.

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