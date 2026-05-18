Мобильное приложение
всегда под рукой
Сканируйте QR-код
Войдите в аккаунт
Сохраняйте расчеты
Следите за заявками
Участвуйте в акциях
Выбирайте условия
Сохраняйте расчеты
Лента новостей
18 мая 2026 г.
4 894

Сбер запустил новую технологию оплаты проезда в метро

Сервис «Геопэй» работает в Нижнем Новгороде.

Поделиться
Читать 2 минуты
Изображение темы дня

Новую технологию оплаты проезда в метро запустил в метрополитене Нижнего Новгорода Сбербанк совместно с региональным транспортным оператором «Ситикард». Она доступна на всех станциях Нижегородского метро с 18 мая.

Для осуществления платежа достаточно смартфона с доступом в интернет. Оплата осуществляется через приложение 2ГИС. Чтобы воспользоваться сервисом, можно выбрать любой удобный способ: построить маршрут в приложении, открыть меню «Проезд» или зайти в профиль — в каждом из этих разделов доступна оплата любой банковской картой. После оплаты приложение сформирует QR-код, он действует до конца текущего дня и его можно использовать в любое время. На турникете станции метро экран телефона с QR-кодом нужно поднести к считывателю на боковой панели — на дисплее загорится зеленая стрелка, а на турникете — зеленый сигнал для прохода пассажира.

«С января 2025 года Сбер развивает технологию оплаты общественного транспорта по геопозиции — она уже запущена в 14 городах страны и позволяет легко рассчитываться за поездки на автобусах, трамваях и троллейбусах. Нижний Новгород стал первым городом в России, в котором мы адаптировали эту технологию для оплаты проезда в метро. Сейчас пассажиры могут воспользоваться различными способами оплаты — новая технология расширяет выбор и позволяет жителям и гостям города оплачивать поездки в привычном приложении, экономить время и удобнее планировать расходы», — отметил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Ранее основным способом оплаты проезда в Нижегородском метро были жетоны, однако их прием был прекращен с 1 января 2026 года.

Топ-3 дебетовых карт

Выбор пользователей Банки.ру
Смотреть все дебетовые карты
Выгодные курсы валют

Сэкономьте время на поиски — найдите ближайшее отделение на Банки.ру

Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
Сбербанк
dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные Сначала новые Сначала старые
Сначала популярные

Читать по теме

Главное изображение
МТС запустили оплату товаров и услуг по QR-коду в Египте
Лента новостей
12.06.2026
Главное изображение
Роботы-курьеры появятся еще в двух городах-миллионниках
Лента новостей
12.06.2026
Главное изображение
В ЦБ выяснили, как россияне используют платежных агентов
Лента новостей
12.06.2026
Главное изображение
Посадку на самолет по биометрии расширят на десятки новых направлений
Лента новостей
05.06.2026
Главное изображение
Сбер переходит на терминалы с искусственным интеллектом
Лента новостей
04.06.2026
Главное изображение
В ВТБ фиксируют массовый отказ россиян от использования карт
Лента новостей
03.06.2026
Главное изображение
ВТБ запустил оплату iPhone с кэшбэком
Лента новостей
03.06.2026
Главное изображение
В России введут единый билет на все виды транспорта для пригородных поездок
Лента новостей
02.06.2026
Главное изображение
Путин поручил обеспечить работу платежных систем даже при отключении интернета
Лента новостей
02.06.2026
Главное изображение
Посадка на самолет по биометрии: как это работает
Лента новостей
01.06.2026

Подписаться на рассылку

Подписываясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламы и информационных сообщений