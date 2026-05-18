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Лента новостей
18 мая 2026 г.
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Российские фондовые индексы выросли. Итоги торгов на Мосбирже

Оптимизм внушают китайские перспективы.

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На российском фондовом рынке индексы по итогам основных торгов понедельника продемонстрировали положительную динамику. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 18:59 вырос к уровню закрытия предыдущих торгов на 1,31% и составил 2668,22 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,39% до отметки 1161,78.

«В понедельник, 18 мая, российский фондовый рынок, открывшись в минусе, сменил в середине дня тренд и развернулся в плюс, чему способствовали геополитические новости и высокие цены на нефть. Новостью дня стало заявление Кремля о том, что в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНР на этой неделе российской и китайской сторонами будет обсуждаться проект строительства газопровода «Сила Сибири-2» и увеличение поставок углеводородов в Китай. Вместе с российским президентом в Китай отправятся главы ряда крупных корпораций. Оптимизм на фондовом и валютном рынке был связан преимущественно с ожиданиями успешных российско-китайских переговоров. Цена Brent на вечерних торгах выросла на 1,6% до 110,92 доллара за баррель. По всей видимости, нефтяной рынок ожидает, что вариант новой эскалации конфликта в Иране со стороны США и Израиля более вероятен, чем возобновление мирных переговоров. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции ДВМП (+6,5%), ТМК (+5,5%), "Инарктики" (+2,4%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,8%). Лидерами понижения оказались акции "Евротранса" (-5,3%), ГК "Самолет" (-3,1%), "Россети Центр и Приволжье" (-3%), "Сегежи" (-2,8%)», рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

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Автор новостного контента Банки.ру
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