Российские фондовые индексы выросли. Итоги торгов на Мосбирже

На российском фондовом рынке индексы по итогам основных торгов понедельника продемонстрировали положительную динамику. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 18:59 вырос к уровню закрытия предыдущих торгов на 1,31% и составил 2668,22 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,39% — до отметки 1161,78.

«В понедельник, 18 мая, российский фондовый рынок, открывшись в минусе, сменил в середине дня тренд и развернулся в плюс, чему способствовали геополитические новости и высокие цены на нефть. Новостью дня стало заявление Кремля о том, что в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в КНР на этой неделе российской и китайской сторонами будет обсуждаться проект строительства газопровода «Сила Сибири-2» и увеличение поставок углеводородов в Китай. Вместе с российским президентом в Китай отправятся главы ряда крупных корпораций. Оптимизм на фондовом и валютном рынке был связан преимущественно с ожиданиями успешных российско-китайских переговоров. Цена Brent на вечерних торгах выросла на 1,6% до 110,92 доллара за баррель. По всей видимости, нефтяной рынок ожидает, что вариант новой эскалации конфликта в Иране со стороны США и Израиля более вероятен, чем возобновление мирных переговоров. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции ДВМП (+6,5%), ТМК (+5,5%), "Инарктики" (+2,4%), обыкновенные акции "Татнефти" (+1,8%). Лидерами понижения оказались акции "Евротранса" (-5,3%), ГК "Самолет" (-3,1%), "Россети Центр и Приволжье" (-3%), "Сегежи" (-2,8%)», — рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

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