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19 мая 2026 г.
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Аналитики оценили состояние Сбербанка

Сбер получил высшую оценку рейтингового агентства.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне «AAA(RU)». Прогноз по рейтингу «стабильный».

Сбербанк — крупнейший российский банк, на который приходится около трети активов банковской системы и который занимает лидирующие позиции по большинству направлений банковского бизнеса в России.

В АКРА отметили очень сильный бизнес-профиль Сбера. Банк обладает устойчивой франшизой и имеет крупнейшие рыночные доли в большинстве сегментов банковского бизнеса. Аналитики отметили несколько ключевых конкурентных преимуществ Сбербанка. 

Среди них наличие существенного объема относительно дешевых средств населения, что позволяет банку поддерживать высокий уровень чистого процентного дохода. А также широкий охват клиентской базы как по географическому, так и по отраслевому признакам, обеспечивающий хорошую диверсификацию операционного дохода, в том числе процентного дохода по кредитам корпоративных клиентов и физических лиц. Среди преимуществ можно отметить и существенные инвестиции в передовые технологии клиентских финансовых и нефинансовых сервисов.

«Кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "AAA(RU)" обусловлен очень высокой оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) по сравнению с другими кредитными организациями в Российской Федерации, что определяется занимаемыми рыночными позициями, сильной достаточностью капитала, адекватными риск-профилем и позицией по фондированию и ликвидности», — пояснили в агентстве.

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Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
Сбербанк
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