В правительстве РФ рассказали о перспективах ключевой ставки

В российской экономике создаются условия для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом на форуме «Повышение производительности труда» заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак.
«Сегодня, понятно, у нас ситуация, мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения процентной ставки для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики», — цитирует РИА Новости Александра Новака.
На заседании в апреле совет директоров Банка России в очередной раз понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5%. Следующее заседание назначено на 19 июня.
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