Мобильное приложение
всегда под рукой
Сканируйте QR-код
Лента новостей
19 мая 2026 г.
6 399

В правительстве РФ рассказали о перспективах ключевой ставки

В Кабмине ждут очередного снижения.

Поделиться
Читать 1 минуту
Изображение темы дня

В российской экономике создаются условия для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом на форуме «Повышение производительности труда» заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

«Сегодня, понятно, у нас ситуация, мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения процентной ставки для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики», — цитирует РИА Новости Александра Новака.

На заседании в апреле совет директоров Банка России в очередной раз понизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 14,5%. Следующее заседание назначено на 19 июня.

Первый займ без процентов

Получите деньги на карту за 5 минут без справок и долгих проверок
от 1 000 ₽ до 100 000 ₽
Найдено 0 предложений
Обмен валюты без скрытых условий

Резервируйте нужную сумму и обменивайте выгодно

Данил Кляхин
Автор новостного контента Банки.ру
dialog-logo
dialog-logo-textМой профиль
Показывать:
Сначала популярные Сначала новые Сначала старые
Сначала популярные

Читать по теме

Главное изображение
Аналитик перечислил варианты решений ЦБ по ключевой ставке
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
Анонсировано появление Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
На сколько снизится ключевая ставка в июне и что будет дальше: новый прогноз
Лента новостей
15.06.2026
Главное изображение
В Совфеде призвали ЦБ снижать ключевую ставку агрессивнее
Лента новостей
14.06.2026
Главное изображение
Аналитик напомнила о факторе, который повлияет на решение ЦБ по ключевой ставке
Лента новостей
12.06.2026
Главное изображение
В Госдуме спрогнозировали решение ЦБ по ключевой ставке 19 июня
Лента новостей
11.06.2026
Главное изображение
Путин предупредил, что ожидает снижения ключевой ставки
Лента новостей
10.06.2026
Главное изображение
Инфляция не побеждена: каким будет следующее решение ЦБ по ключевой ставке
Лента новостей
10.06.2026
Главное изображение
Спрогнозировано, как изменится ключевая ставка в июне и к концу года
Лента новостей
09.06.2026
Главное изображение
В Госдуме спрогнозировали ключевую ставку на конец 2026 года
Лента новостей
07.06.2026

Подписаться на рассылку

Подписываясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и согласие на получение рекламы и информационных сообщений