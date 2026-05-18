Аналитик объяснила, как апрельская инфляция повлияет на ключевую ставку

Замедление инфляции в апреле может стать для Банка России основанием для дальнейшего снижения ключевой ставки. Об этом заявила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что, по данным Росстата, в апреле рост индекса потребительских цен замедлился с 5,86% до 5,56% год к году и с 0,6% до 0,14% месяц к месяцу. В середине весны в России, как правило, прекращает действовать фактор повышенной плодоовощной инфляции. На этот раз влияние этой тенденции было особенно выраженным, отмечает аналитик.

Она пояснила, что достижению годовой инфляцией целевого значения в пределах 4–4,5% препятствует повышение тарифов на услуги. В апреле показатель оставался у отметки 10% в годовом выражении и около 0,5% месяц к месяцу. Наиболее выраженный рост показали расценки на почтовые услуги (21% в годовом выражении), отопление и водоснабжение (16,2%), а также взносы на капремонт (15,6%).

В сопоставлении месяц к месяцу удорожание коснулось бытовых услуг (0,9%), табачных изделий (0,9%), страхования (0,7%) и услуг учреждений культуры (0,65%). В то же время стоимость зарубежных турпоездок упала на 3,85%, плодоовощная продукция подешевела на 2,95%, а цены на телерадиотовары снизились на 1,2%. Эффект от скачка цен на некоторые виды свежих фруктов и овощей из-за иранских событий, как и январское повышение НДС сошли на нет. В свою очередь, снижение цен на услуги зарубежного туризма и плодоовощную продукцию обусловлено в основном сезонными факторами, характерными для России.

«Поскольку годовая и помесячная инфляция в апреле заметно замедлилась, по итогам июньского заседания ЦБ прогнозируем снижение ключевой ставки еще на 0,5 процентного пункта — до 14% годовых. Если же майская статистика не зафиксирует продолжения дезинфляционных трендов, вероятность паузы в снижении ставки заметно возрастет», — пояснила Наталья Мильчакова.

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