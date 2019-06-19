оденьгахпросто: как рефинансировать ипотеку по льготной ставке

Новой программой льготной ипотеки могут воспользоваться до 600 тыс. человек Фото: evgenyataman/Depositphotos.com

С апреля для семей, где после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, действуют новые условия программы льготной ипотеки. Раньше через три, пять или восемь лет ставка 6% увеличивалась до уровня ставки ЦБ плюс 2 процентных пункта (что равняется 9,5% по состоянию на 18 июня 2019 года). Поэтому программа не имела особого успеха: с начала 2018 года ею воспользовались чуть более 4 тыс. семей. По новым условиям льготная ставка распространяется на весь срок ипотеки. Это уже значительно увеличило спрос на программу. По оценке правительства, теперь ею смогут воспользоваться около 600 тыс. человек.

Пользователи форума Банки.ру часто интересуются возможностью перекредитоваться по льготным условиям или распространить срок действия 6-процентной ставки на весь период ипотеки. Предположим, в 2016 году молодожены Игорь и Татьяна, у которых на тот момент не было детей, взяли в банке ипотеку под 12,6% годовых. В 2017 году в семье появился первый ребенок, а в начале 2019-го — второй. Теперь семья может рассчитывать на льготную ставку и оформить рефинансирование в своем или другом банке. Возьмем другой пример. Борис и Анна, у которых в 2018 году сразу родилась двойня, уже успели оформить ипотеку под 6% годовых по старым условиям, согласно которым через три года их ставка возрастет. Теперь они справедливо хотят, чтобы льгота действовала весь срок ипотеки. Семья также может перекредитоваться или заключить дополнительное соглашение с банком, выдавшим ипотечный кредит.

Кто может рассчитывать на льготную ипотеку?

1. Если раньше в программе могли участвовать только семьи, где с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022-го родился второй или третий ребенок, то теперь льгота распространяется и при рождении четвертого и последующих детей в этот период.

2. Заемщик, созаемщик и дети, с рождением которых появилось право на льготу, должны иметь российское гражданство.

3. Заемщиком должен быть один из родителей, созаемщиком — необязательно.

4. Квартира, ипотечный кредит по которой вы хотите рефинансировать под 6%, изначально должна была быть куплена у юридического лица на первичном рынке (по договору ДДУ или купли-продажи). На вторичную недвижимость льготная ипотека не распространяется. Исключение — Дальний Восток. Жителям региона можно оформлять льготную ипотеку на вторичное жилье, но при условии, что недвижимость находится в сельской местности.

Какую ипотеку можно рефинансировать по льготным условиям?

По льготной ставке можно рефинансировать даже ту ипотеку, которая ранее уже рефинансировалась. Допустим, семья взяла ипотеку в 2016 году, а в 2018-м получила право на льготу в связи с рождением второго ребенка и перекредитовалась под 6% годовых. Теперь она может подать новую заявку на рефинансирование, уже для продления льготной ставки до конца срока действия договора.

При оформлении льготной ипотеки первоначальный взнос должен быть не меньше 20% от стоимости квартиры. При рефинансировании логика та же — долг по старой ипотеке не должен превышать 80% стоимости жилья.

Максимальный размер кредита, который можно получить под 6% годовых, — 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн для остальных регионов. Квартира может стоить и больше, но разницу семья должна оплатить самостоятельно. Материнский капитал, которым можно оплатить первоначальный взнос, входит в максимальную сумму кредита. По старым условиям его не включали.

Может ли банк отказать в рефинансировании?

Если семья соответствует всем параметрам программы льготного ипотечного кредитования, это не означает, что любой банк обязан ей выдать ипотеку под 6% годовых или рефинансировать старую. Во-первых, не все банки предлагают льготное ипотечное кредитование, несмотря на то, что государство разницу в ставках субсидирует. Во-вторых, далеко не все банки рефинансируют свои собственные кредиты. И даже если банк такую возможность предлагает, окончательное решение всегда за ним: он определяет свои требования к заемщику и вполне может отказать даже собственному клиенту в перекредитовании по сниженной ставке. Обычно при рефинансировании банк смотрит, нет ли по действующей ипотеке просроченных платежей, не реструктурировался ли кредит, проработал ли заемщик больше трех месяцев на последнем месте и достаточен ли его доход.

Как происходит перекредитование по семейной ипотеке?

При рефинансировании банк вне зависимости, брали ли вы изначально ипотечный кредит у него или в другой кредитной организации, может запросить заново все документы. Вам как заемщику придется вновь проходить всю процедуру одобрения. Процедура стандартная для любого рефинансирования: заемщик оформляет новый кредитный договор, за счет которого погашается долг по старому.

В некоторых случаях ипотечный договор можно переоформить, подписав лишь дополнительное соглашение к нему. Такая возможность есть, например, у заемщиков Банка ДОМ.РФ, которые оформили в нем семейную ипотеку по старым условиям и теперь хотят установить льготную ставку на весь срок. В ВТБ пока нет возможности переоформить ипотечный договор с помощью дополнительного соглашения, но, как отмечают в пресс-службе банка, такая функция появится в ближайшее время.