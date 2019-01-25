Президент США Дональд Трамп будет готов подписать законопроект о временном финансировании правительства на три недели, если в этот документ будет включена значительная часть средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Лидер (республиканцев в сенате) Митч Макконнелл и сенатор (лидер демократов в сенате) Чак Шумер в настоящее время проводят встречу для обсуждения того, как можно выйти из тупиковой ситуации (по бюджетному кризису). Как (Трамп) уже дал понять сенатору Линдси Грэму, временный бюджет может быть принят, только если в него будет включен первоначальный взнос на строительство стены», — сказала она.

Ранее в четверг в сенате состоялось обсуждение по двум законопроектам, предусматривающим прекращение бюджетного кризиса и разблокировку работы федерального правительства. Первый предполагает восстановление работы федеральных ведомств при выделении 5,7 млрд долларов на возведение стены (республиканский вариант), а второй (демократический) не включает в себя таких ассигнований. В результате оба документа не набрали достаточную поддержку сенаторов даже для того, чтобы начать окончательное голосование по ним.

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря ввиду отсутствия бюджетных средств после того, как республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент Дональд Трамп хочет включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что не одобрят выделение на это денег из казны, между тем администрация США требует ассигновать на эти цели 5,7 млрд долларов. Без финансирования продолжают оставаться девять министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом «шатдаун» затронул около четверти правительственных органов, для остальных ведомств конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.