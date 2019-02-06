Агентство по страхованию вкладов 5 февраля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности шести бывших контролирующих лиц Миллениум Банка на общую сумму чуть меньше 5,574 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано в среду, 6 февраля, на сайте АСВ.

Ответчиками значатся бывшие члены правления банка Михаил Байдаков, Елена Кральковская, Юрий Черепанов, Раиса Москович, Денис Михеев и Сергей Овечкин. Михаил Байдаков занимал пост председателя правления и также входил в совет директоров кредитной организации как ее миноритарий.



АСВ, которое после признания «Миллениума» банкротом 20 апреля 2016 года осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, в ходе нее установило, что в период с 1 февраля 2014 года по 5 февраля 2016-го (дату отзыва лицензии у банка) контролирующими лицами были совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам, выводу денежных средств путем перекрестного кредитования с участием стороннего банка с одновременным заключением договоров взаимной уступки, а также не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований. Это причинило банку ущерб и сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.