Сбербанк принял решение о создании «Лаборатории нейронаук и поведения человека», которая будет проводить научные исследования в области нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрять результаты научных разработок в повседневную практику компаний Группы «Сбербанк». Базироваться новая лаборатория будет в Санкт-Петербурге и Москве.

По словам ученого, автора более сотни научных работ, создателя системной поведенческой психотерапии и методологии мышления Андрея Курпатова, который станет научным руководителем лаборатории, еще никогда значение человеческого фактора не было велико так, как сейчас — при переходе к цифровой экономике. Создавая «Лабораторию нейронаук и поведения человека», Сбербанк в очередной раз демонстрирует свое стратегическое лидерство», говорится в сообщении кредитной организации.

«Основной задачей лаборатории является достижение полной релевантности коммуникаций и продуктов экосистемы Сбербанка потребностям человека. Мы хотим благодаря разработкам лаборатории сформировать эмоциональную связь с каждым, кто соприкасается с продуктами нашей экосистемы, и расцениваем эту связь как основу нашей конкурентоспособности», — прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.