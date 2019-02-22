Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. в прошлом году вел переговоры с «Ростелекомом» о продаже своего российского сотового бизнеса, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Переговоры завершились без соглашения, потому что VEON хотел получить за свой актив больше, чем «Ростелеком» был готов заплатить», — сообщают собеседники агентства.

«VEON не комментирует рыночные слухи», — сказали РИА Новости в пресс-службе холдинга. «Ростелеком» также отказался комментировать информацию о переговорах с VEON.

Крупнейший российский актив VEON — «Вымпелком» (бренд «Билайн»). По мнению аналитика Sova Capital, которое приводит Bloomberg, российское подразделение VEON может быть оценено в 6,8—8,5 млрд долларов. При этом рыночная стоимость самого холдинга составляет 4,25 млрд долларов, пишет агентство.