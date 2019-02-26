Каждая ошибка потом выявлялась и помогала улучшить работу искусственного интеллекта

Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Об этом на «Уроке цифры» заявил глава банка Герман Греф.

«Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей», — сказал Греф.

По его словам, каждая ошибка потом выявлялась и помогала улучшить работу искусственного интеллекта.

«Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры затем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта», — отметил он.