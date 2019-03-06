По итогам 2018 года Россия стала лидером по темпам роста числа людей, располагающих как минимум 30 млн долларов

Число миллионеров в России с состоянием, превышающим 30 млн долларов, в ближайшие пять лет вырастет на 24%, прогнозирует в исследовании The Wealth Report консалтинговая компания Knight Frank.

По итогам 2018 года Россия стала лидером по темпам роста числа людей, располагающих как минимум 30 млн долларов. Показатель вырос на 7% и составил 1 500 человек. В РФ и Индии индикатор за год вырос самыми высокими темпами в мире.

К концу 2023 года число богачей составит в России 1 861, при этом 1 242 человека из них будут проживать в Москве, прогнозирует Knight Frank. Сильнее всего число состоятельных людей за пять лет вырастет в Индии — на 39%. Существенный рост также ожидается на Филлипинах (+38%), на материковом Китае (+35%) и в Индонезии (+32%).

Темпы роста числа богачей в Европе совпадут с российскими и составят 24%. В Германии показатель вырастет на 27%, во Франции — на 24%, в Италии — на 22%. В США число людей с состоянием более 30 млн долларов увеличится на 18%. Таким образом, США сохранят лидирующую позицию в мире по числу состоятельных людей.

Knight Frank отмечает, что, несмотря на ухудшение экономических перспектив, глобальное повышение благосостояния продолжится. «Прогнозируется рост числа ультрабогатых людей на 22% в течение следующих пяти лет, это означает, что число людей с состоянием более 30 миллионов долларов увеличится на 43 тысячи человек», — приводятся в релизе слова руководителя международных исследований Knight Frank Лиама Бэйли.