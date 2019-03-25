В Омской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы о хищении более 5 млн рублей с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В суде установлено, что в 2017 году фигурантка уголовного дела с использованием подложного паспорта открыла в одном из отделений кредитно-финансовой организации счет с привязанной к нему платежной картой на имя другого человека. Подключив средства мобильного управления уже имеющимися счетами потерпевшего удаленным способом, злоумышленница перевела на полученную банковскую карту около 5 млн рублей, которые обналичила и потратила на личные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

Аналогичным способом спустя несколько месяцев было совершено хищение средств в размере 7 тыс. рублей у другого потерпевшего. После совершения преступлений женщина выехала за пределы Омской области, в связи с чем была объявлена в розыск. В июне 2018 года она была обнаружена в Москве. По ходатайству органов следствия, поддержанному прокуратурой, обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Судом она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе с причинением ущерба в крупном размере)», — уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Суд назначил виновной наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскана вся сумма причиненного материального ущерба.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.