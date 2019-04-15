Порядка 40% россиян не имеют никаких сбережений, а в случае лишения всех источников доходов 16% респондентов смогут продержаться на отложенных средствах меньше месяца, каждый пятый (21%) — до двух месяцев, 12% — до полугода, 6% — до года и 5% — более года. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob , которые имеются в распоряжении ТАСС.



«Сбережения сегодня имеют 60% россиян. По средним оценкам, лишившись всех источников дохода, респонденты смогли бы продержаться за счет накоплений в течение 3,7 месяца. 16% опрошенных отмечают, что накопленной ими суммы хватит менее чем на месяц. Большинство (21%) считает, что их сбережений хватит на один-два месяца. 12% «протянут» на своих накоплениях от трех до шести месяцев. От шести месяцев до года смогут прожить на свои накопления 6% опрошенных, более года — 5%», — говорится в результатах опроса.

Согласно исследованию, 29% опрошенных не ведут финансовый учет личных доходов и расходов, больше половины (53%) ведет примерный учет, строго следят за финансами 18% респондентов. Свои будущие доходы и расходы никак не планирует каждый пятый (21%), 40% планируют свои финансы менее чем на полгода вперед, 23% планируют на полгода-год. Более чем на год планирование осуществляют 16% опрошенных.



Сравнение с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2008 году, показывает, что россияне стали реже откладывать сбережения: в 2008 году доля тех, у кого есть сбережения, составляла 72%, отмечает Superjob. В 2008 году на отложенных средствах меньше месяца прожили бы 15% опрошенных, до двух месяцев — почти треть (31%), до полугода — 15%, до года и больше года — 6% и 5% соответственно.

Опрос проводился с 1 по 4 апреля 2019 года в 368 населенных пунктах России среди экономически активного населения старше 18 лет, в опросе приняли участие 1 600 человек.

