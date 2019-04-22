Банк России подготовил проект указания, который определяет информацию, раскрываемую негосударственными пенсионными фондами (НПФ) на своем официальном сайте, а также порядок и сроки ее раскрытия. Документ «Об информации, раскрываемой негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия» опубликован в понедельник на сайте регулятора.

Согласно проекту, НПФ должны будут раскрывать «сведения об органах управления, членах совета директоров (наблюдательного совета) фонда, должностных лицах и работниках фонда; сведения о принятии Банком России решения о запрете на проведение фондом всех или части операций и т. д.».



Фонды также должны будут раскрывать «результаты инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов; структуру инвестиционного портфеля и средств пенсионных резервов фонда; состав инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию, а также информацию о составе средств пенсионных резервов фонда (с указанием количества актива и его доли от общей стоимости инвестиционного портфеля фонда по обязательному пенсионному страхованию (средств пенсионных резервов фонда)».

«Фонд также должен раскрывать иную информацию о событиях (действиях), оказывающих, по мнению фонда, существенное влияние на совокупную стоимость активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и размещены средства пенсионных резервов. Фонд должен раскрывать на сайте актуальную информацию о своей деятельности», — говорится в пояснительной записке к документу.

Планируемая дата вступления в силу указания — II квартал 2019 года. Предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения, принимаются с 22 апреля по 5 мая 2019 года.

