Крона-Банк увеличил доходность вклада «Крона-Престиж».

При размещении денежных средств в размере от 4 млн рублей сроком на один год процентная ставка составит 7%, на два года — 7,15% годовых, от 10 млн рублей — 7,15% и 7,3% годовых соответственно. Пополнение возможно суммами от 1 тыс. рублей в течение всего срока, кроме последних 60 дней.

Проценты ежемесячно капитализируются и могут быть выплачены вкладчику. При досрочном расторжении договора пересчет процентов осуществляется по льготным ставкам (6,05—6,4% годовых).