При переходе на новое место работы 24% устроит прибавка к зарплате до 50%

Каждый четвертый опрошенный при смене работы рассчитывает на увеличение зарплаты в полтора раза, примерно столько же россиян ожидают роста оклада до 50%, сообщила в пятницу пресс-служба Роструда.

«При переходе на новое место работы 33% участников опроса ожидают увеличения дохода примерно на треть, 26% респондентов отметили, что рассчитывают на рост заработной платы не менее чем в полтора раза, а 24% сообщили, что их устроит прибавка к зарплате до 50%», — говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что 73% респондентов готовы сменить место работы. В качестве причины перехода на другую работу 51% опрошенных отметили увеличение заработной платы, 18% — дальнейшее профессиональное развитие. Тех, кто ищет новые знакомства и не любит засиживаться на одном месте, среди опрошенных — чуть более 1%, добавили в надзорном ведомстве.

Опрос был проведен в апреле на портале Роструда «Работа в России». В нем приняли участие более 25 тыс. пользователей.