Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Народному Банку Тувы на уровне «ruВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватным буфером абсорбции убытков при слабой операционной эффективности, невысоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в пресс-релизе.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и слабой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности, обусловленной значительными объемами вложений в низкодоходные активы (имущество и депозиты в Банке России).

Кроме того, деятельность банка характеризуется недостаточно широкой клиентской базой в сегменте кредитования и повышенной концентрацией бизнеса на регионе с невысокой инвестиционной привлекательностью (более 90% привлеченных и размещенных средств физлиц, юрлиц и ИП приходятся на Республику Тыва).

Банк на 1 апреля 2019 года имеет высокий запас собственных средств для текущего риск-профиля, указывают аналитики, при этом буфер абсорбции убытков позволяет выдержать полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Однако агентство отмечает, что до 1 октября 2018 года на отдельные отчетные даты величина собственных средств банка опускалась ниже 300 млн рублей, в связи с чем в сентябре один из акционеров внес земельный участок в капитал, что, с одной стороны, привело к росту его абсолютной величины (на 1 апреля 2019 года собственные средства составляли 653 млн рублей), а с другой, привело к значительной иммобилизации капитала (на 1 апреля 98% капитала иммобилизовано вложениями в основные средства и землю, временно не используемую в основной деятельности).

Бизнес банка на протяжении последних пяти лет характеризуется убыточностью деятельности, а также устойчиво слабой операционной эффективностью.

В структуре активов банка на 1 апреля наибольшую долю занимает имущество (порядка 74% валовых активов), представленное зданием банка, землей, временно не используемой в основной деятельности, и прочими объектами недвижимости. Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности: на 1 апреля банк выдерживает досрочный отток более 90% привлеченных средств на срок более 30 дней без нарушения норматива Н3; покрытие ликвидными активами привлеченных средств составляет 91%.

Диверсификация ресурсной базы по клиентам оценивается как приемлемая. Динамика привлеченных клиентских средств характеризуется повышенной волатильностью, что обусловлено как сезонностью деятельности клиентов, так и эффектом низкой базы. Кроме того, агентство отмечает, что у банка отсутствуют источники дополнительной рыночной ликвидности.

Консервативная оценка качества корпоративного управления и риск-менеджмента обусловлена низкой рентабельностью банка и слабой результативностью кредитной политики вследствие высокого уровня генерации проблемных ссуд в прошлом. Функции кредитного комитета в банке возложены на правление ввиду идентичности их состава, при этом в их числе отсутствуют представители риск-менеджмента и службы безопасности. Кроме того, агентство отмечает использование ограниченного инструментария для управления основными видами банковских рисков, что отчасти обусловлено недостаточно широкой специализацией банка и пониженными требованиями к банкам с базовой лицензией. Действующий бизнес-план банка на период 2019—2020 годов характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.