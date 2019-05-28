Авиакомпания «ЮТэйр», столкнувшаяся с финансовыми трудностями, предложила банкам пролонгировать кредиты на 31,4 млрд рублей на 35 лет под символические 0,01%, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ранее она просила списать эту часть долга, но банки отказались.



Такой длинный срок предлагается для 12-летнего кредита (23,7 млрд рублей) и 50% семилетнего кредита (7,7 млрд из 15,4 млрд рублей), выданных синдикатами из 11 банков в конце 2015 года. Суммарно эти 31,4 млрд рублей составляют 40% от общей задолженности перевозчика, которая составляет 75,8 млрд рублей: помимо двух синдицированных кредитов компания должна 17,4 млрд Сбербанку, 13,3 млрд — держателям рублевых облигаций и еще 6 млрд — структурам своего прежнего акционера, «Сургутнефтегаза».

Ранее «ЮТэйр» просила банки о более радикальных мерах — списать те же 31,4 млрд рублей долга (полностью списать 12-летний кредит и половину семилетнего). Но это предложение не устроило банки. «Вместо списания с балансов банков, которое предлагалось изначально в марте, компания теперь предлагает удлинение сроков. Компания идет навстречу кредиторам практически по всем пунктам», — подчеркивает источник РБК, близкий к авиакомпании.

«ЮТэйр» объявила условия реструктуризации обязательств по облигациям на 13,3 млрд рублей Условия являются предварительными и могут меняться.

Вторую половину семилетнего синдицированного кредита и семилетний кредит перед Сбербанком авиакомпания предлагает «удлинить» до 10–15 лет «под рыночную ставку» (около 8% годовых), продолжает собеседник издания. Однако выплату процентов по этим кредитам «ЮТэйр» также хочет разделить на две части: 4% выплачиваются регулярно, а еще 4% «откладываются как проценты к уплате в будущем». «При этом на эту сумму происходит погашение основного долга. <...> Отложенные проценты будут накапливаться, их выплаты планируются позднее, когда компания окончательно выйдет из кризиса», — поясняет источник, близкий к компании. При прошлой реструктуризации, которая состоялась в 2015 году, за три года компания заплатила около 8 млрд рублей процентных платежей, не снизив сумму основного долга, добавляет он.

В качестве обеспечения по этим кредитам «ЮТэйр» предлагает акции аэропорта Сургут (56%) и 100% компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги», которая занимается вертолетными перевозками, а также воздушные суда и двигатели.

Новый вариант реструктуризации задолженности «ЮТэйр» подготовила в ответ на условия кредиторов, которые были направлены авиакомпании 14 апреля. В этих материалах банки выступили против какого-либо списания долгов, а срок пролонгации ограничили 15 годами, рассказали изданию два источника, близких к банкам-кредиторам. Помимо активов, предложенных «ЮТэйр», в качестве обеспечения по реструктурированным кредитам банки требовали поручительство «Сургутнефтегаза» (до последнего времени его структуры контролировали авиакомпанию) и госгарантии от Ханты-Мансийского автономного округа, который также является совладельцем компании.



«ЮТэйр» и банки изучили возможность получения госгарантии, но это невозможно юридически. Прошлая госгарантия была отозвана по формальным признакам, из-за реорганизации банка «Открытие» <...> Новая невозможна, так как долги «ЮТэйр» не соответствуют критериям нового правительственного постановления о госгарантиях», — сказал изданию источник, близкий к авиакомпании. Он добавил, что от «Сургутнефтегаза» поручительства также «не будет», поскольку он больше «не акционер» «ЮТэйр».

После дефолта «ЮТэйр» по одному из синдицированных кредитов в декабре 2018 года банки-кредиторы могли начать списывать средства со счетов компании. Гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов предупреждал Росавиацию о вероятных рисках неисполнения обязательств, если кредиторы воспользуются этим правом. Но пока ни один из банков не стал этого делать. В конце апреля аудиторская компания E&Y в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиакомпании за 2018 год сообщала, что существуют риски прекращения деятельности авиакомпании. Однако топ-менеджер перевозчика уточнял, что приостановка обслуживания части долга отразилась на финансовых результатах, но не влияет на «текущую бесперебойность полетов». По итогам 2018 года «ЮТэйр» получила 22 млрд рублей убытка против 2,43 млрд годом ранее, выручка компании выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей.