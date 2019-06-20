ЦБ надеется, что Госдума примет закон о маркетплейсе в весеннюю сессию, сообщила в четверг советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская на IV ежегодном форуме FinWin.

Первое чтение в Госдуме законопроект прошел в среду, 19 июня.

«Очень надеемся, что совершим подвиг. На этот подвиг есть политическая воля, и второе чтение, мы не теряем надежду, состоится в этой сессии», — сказала Чайковская. Позже она добавила, что ЦБ рассчитывает, что окончательно закон также успеют принять до конца весенней сессии, то есть до 25 июля.

«Примерно через три-четыре месяца после принятия законопроекта мы сможем запуститься по платформе с банковскими вкладами», — рассказала представитель регулятора. По ее словам, две платформы по ценным бумагам будут запущены примерно в то же время. «Четвертая платформа — ипотечная — чуть отстает. Это самый сложный продукт, и с ним больше возни», — сообщила она.

Проект маркетплейса ЦБ был запущен в конце прошлого года. Он представляет собой платформу, которая объединяет финансовые организации и онлайн-агрегаторов финансовых продуктов и услуг (включая Банки.ру).



Так, после внесения необходимых изменений в законодательство пользователи смогут выбрать вклад на портале Банки.ру и оформить его на платформе, разработанной Мосбиржей. На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках — участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных.

Изначально регулятор рассматривал «Маркетплейс» как платформу, позволяющую гражданам дистанционно открывать вклады. Однако на этапе создания платформы выяснилось, что среди потребителей также зафиксирован высокий спрос на ипотечные кредиты. Сейчас ЦБ планирует, что с помощью «Маркетплейса» можно будет открыть не только вклад, но также купить облигации или ПИФы, заключить договор ОСАГО.