Совкомбанк решил присоединить к себе ООО «Инвестиционное агентство». О начале процедуры реорганизации финучреждения сообщает в четверг пресс-служба Банка России.

Согласно данным, опубликованным Совкомбанком на портале раскрытия корпоративной информации, решение о присоединении ООО «Инвестиционное агентство» было принято на внеочередном общем собрании участников (акционеров) банка путем заочного голосования 21 июня этого года.



По информации из ЕГРЮЛ, указанное ООО на 100% принадлежит Совкомбанку и зарегистрировано по одному с ним адресу в Костроме. В качестве основного вида деятельности компании указана «подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества», в качестве дополнительных — «подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества», «покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества» и «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе».