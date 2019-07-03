Обязанность выплаты налогов ложится на самих работников, а их нахождение на рабочих местах компании объясняют арендой помещения у компании

Ассоциация частных агентств занятости (АЧАЗ) заявила о выявлении опасной практики оформления офисных работников как самозанятых. Так компании экономят на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога, сообщает «Коммерсант» .

Компании нанимают работников не по трудовому договору, а привлекают к сотрудничеству работника, зарегистрированного в качестве самозанятого. «При этом объяснить нахождение человека на рабочем месте можно тем, что он арендует данную площадь у кадровой компании, подкрепив это соответствующим договором», — поясняют в АЧАЗ.

Режим налогообложения самозанятых освобождает их от подоходного налога и НДС в обмен на 4% дохода, полученного при реализации товаров и услуг физлицам, и 6% — при продажах ИП и юрлицам. Наем офисных сотрудников под видом самозанятых позволяет работодателям избегать уплаты налогов по стандартной ставке (13% для резидентов и 30% — для нерезидентов РФ) и страховых взносов (еще 30% фонда оплаты труда). В отдельных случаях компания может рассчитывать на льготы от государства.

Генеральный директор АЧАЗ Екатерина Горохова говорит, что «схема с самозанятыми не только основана на уходе от уплаты налогов, но и вынуждает необоснованно заключать с сотрудниками гражданско-правовые договоры вместо трудовых, что лишает их права на отпуск и социальные выплаты». При этом, по ее словам, бизнес при таких схемах рискует не меньше, так как сознательно идет на работу с самозанятыми через кадровые агентства, а регулятор вправе привлекать как агентства, так и заказчиков к ответственности.

В ФНС «Коммерсанту» заявили, что не разделают мнения агентств о распространенности такой практики. «Нам приходилось делать отдельным организациям предупреждения о недопущении подмены самозанятым работника — но системной проблемы пока нет, ведь теперь подобные действия становятся заметными практически в режиме онлайн», — сообщили изданию в пресс-службе ФНС. Кроме того, в службе напомнили, что в первый год эксперимента штрафовать за нарушение закона самих самозанятых не планируют.