Басманный суд Москвы продлил до середины октября домашний арест бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева по делу инвестфонда Baring Vostok, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.



«Срок домашнего ареста продлен до 13 октября», — сказала собеседница агентства.

Басманный суд в понедельник также рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.