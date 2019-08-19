Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Бурятии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам БайкалБанка его бывших контролирующих лиц в общем размере более 6,407 млрд рублей. Об этом сообщается в понедельник, 19 августа, на сайте АСВ.

Агентство осуществляет процедуру конкурсного производства в БайкалБанке, который лишился лицензии 18 августа 2016-го и был признан банкротом в октябре того же года.

Ответчиками по иску, поданному 17 августа текущего года, значатся Вадим Егоров, Виталий Авдеев, Александр Венидиктов, Николай Югов, Игорь Сараев, Светлана Лебедева, Эржена Раднаева, Галина Цыбикмитова, Людмила Вахрамеева, Александр Афанасьев, Алексей Михалев, Виктория Багинова, Валентина Орбодоева и Елена Пархоменко.

Уточним, что Виталий Авдеев возглавлял правление банка, в которое также входили Светлана Лебедева и Игорь Сараев. Александр Венидиктов, Виктория Багинова, Вадим Егоров, Валентина Орбодоева, Николай Югов были членами совета директоров (Венедиктов его возглавлял).



Бывшие топ-менеджеры БайкалБанка подозреваются в многомиллиардном хищении В Улан-Удэ на днях были арестованы фигуранты расследования масштабных хищений в БайкалБанке (лишен лицензии 18 августа прошлого года): бывшие председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники. Перед лишением лицензии банка под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения из БайкалБанка несколько миллиардов рублей, пишет «Коммерсант».

В ходе конкурсного производства было установлено, что в период с 1 марта 2015 года по 18 августа 2016-го контролирующими лицами «совершались действия по выводу ликвидных активов путем заключения договоров уступки прав требования, мены с организациями, имевшими признаки технических компаний, а также по снятию залогового обеспечения, выдаче технических кредитов» и иные сделки, ухудшившие финансовое положение банка, поясняет АСВ. Кроме того, руководителем банка не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению его банкротства. В результате указанных действий контролирующих лиц, а также их бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, сделавшее невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме.