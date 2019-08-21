Помощь семьям в подготовке к школе нужна не финансовая, а социальная, материальная в виде одежды, учебников и прочего, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он добавил, что такая помощь должна быть гибкой, адресной, направленной на уязвимые группы населения, говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Должна быть адресная социальная помощь. И слово «социальная» имеет особый смысл: давать продуктом, а не деньгами, потому что деньги могут уйти на другие нужды», — сказал Онищенко.

По мнению депутата, одни и те же деньги «в Москве и Костроме — это разные суммы, огромная разница между ними. Это несправедливо». Установить одну цифру для всех регионов России неверно, добавил он.

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Сумма финансовой поддержки не уточняется.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой обращение с инициативой о создании программы «первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделяться дополнительные деньги для покрытия расходов, связанных со сбором ребенка в школу.

«Я здесь не вижу никакой новизны, потому что во многих регионах в той или иной мере это [помощь родителям со сбором ребенка в школу] реализуется», — отметил Онищенко и напомнил, что общее образование — это не федеральная функция, а региональная, и финансируется она из регионального бюджета.