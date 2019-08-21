Помощь семьям в подготовке к школе нужна не финансовая, а социальная, материальная в виде одежды, учебников и прочего, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он добавил, что такая помощь должна быть гибкой, адресной, направленной на уязвимые группы населения, говорится на сайте нижней палаты парламента.
«Должна быть адресная социальная помощь. И слово «социальная» имеет особый смысл: давать продуктом, а не деньгами, потому что деньги могут уйти на другие нужды», — сказал Онищенко.
По мнению депутата, одни и те же деньги «в Москве и Костроме — это разные суммы, огромная разница между ними. Это несправедливо». Установить одну цифру для всех регионов России неверно, добавил он.
Сумма финансовой поддержки не уточняется.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил в адрес заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой обращение с инициативой о создании программы «первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделяться дополнительные деньги для покрытия расходов, связанных со сбором ребенка в школу.
«Я здесь не вижу никакой новизны, потому что во многих регионах в той или иной мере это [помощь родителям со сбором ребенка в школу] реализуется», — отметил Онищенко и напомнил, что общее образование — это не федеральная функция, а региональная, и финансируется она из регионального бюджета.