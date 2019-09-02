Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Промсельхозбанку на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «развивающийся» прогноз.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций и корпоративного управления, уязвимой позицией по капиталу, невысокими показателями рентабельности и качества активов, а также приемлемой ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание планы акционеров по поддержанию капитальной позиции банка, однако отмечает критичность своевременной реализации данных мер для соответствия банка текущему уровню рейтинга, что обусловило «развивающийся» прогноз по рейтингу», — поясняется в релизе.

Как напоминает «Эксперт РА», Промсельхозбанк — небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Москве. Банк работает на базовой лицензии. Ключевыми направлениями деятельности кредитной организации выступают кредитование и расчетно-кассовое обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также валютно-обменные операции.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ и узкую клиентскую базу в сегменте кредитования (16 заемщиков — юрлиц и ИП, 27 заемщиков — физлиц). Также для кредитной организации характерна низкая диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска. Развитие банка и усиление его конкурентных позиций ограничено в первую очередь малым размером регулятивного капитала.

Агентство указывает на уязвимую позицию по капиталу и невысокие показатели рентабельности. Для банка характерно поддержание высоких значений нормативов достаточности капитала. Тем не менее агентство отмечает низкий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом и его низкую устойчивость к реализации кредитных и рыночных рисков.

«Для банка характерны высокие операционные расходы и низкое покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, что обуславливает низкую способность банка к генерации капитала», — отмечают аналитики.

Качество активов оценивается агентством как невысокое, ликвидная позиция — как приемлемая.

Слабая оценка системы корпоративного управления обусловлена незначительным запасом размера капитала над регулятивным минимумом на фоне низкой способности банка к генерации капитала, а также наличием отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Агентство также обращает внимание на риски, связанные с интенсивным наличным денежным оборотом, что предполагает повышенные требования к внутреннему контролю банка.

Вместе с этим аналитики отмечают тенденцию к снижению интенсивности наличного денежного оборота с апреля 2019 года. Действующая стратегия банка на период 2017—2019 годов характеризуется приемлемым уровнем регламентации и детализации, но заложенные в стратегию показатели, по мнению агентства, не являются достаточными для существенного усиления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет. Кредитная организация планирует обновить стратегические документы до конца 2019 года.