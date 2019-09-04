Первые сим-карты виртуального мобильного оператора «ВТБ Мобайл» будут выпущены в конце сентября. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Восточного экономического форума.



«Мы активно развиваем этот проект. Первые сим-карты нашего виртуального мобильного оператора будут выпущены уже в конце сентября. Мы начнем реализовывать их в тестовом режиме в нескольких отделениях в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал он.

Карты, как отметил Печатников, будут работать по всей территории России и за рубежом.

Проект виртуального мобильного оператора банк ВТБ реализовывает в партнерстве с Tele2.