Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» сообщает о финализации переговоров по сделке покупки УК «КапиталЪ Управление активами» и трех интервальных паевых инвестиционных фондов (ИПИФ) с суммарными активами около 3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении «Альфа-Капитала».
Сделка вписывается в стратегию планомерного наращивания активов УК «Альфа-Капитал» под управлением в категории крупных состоятельных инвесторов. Другой стратегический аспект — наращивание в «Альфа-Капитале» направления бизнеса, экспертизы, персонала, связанного с развитием персональных фондов и альтернативных инвестиций.
Также «Альфа-Капитал» планирует провести ребрендинг приобретаемой компании. Работа новой УК будет ориентирована на управление активами крупных состоятельных клиентов, персональными фондами, развитие альтернативных классическому фондовому рынку инструментов.
УК «Капиталъ» работает на рынке доверительного управления с 1999 года.