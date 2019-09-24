Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов об аресте имущества двух бывших руководителей Арксбанка на сумму более 37,5 млрд рублей, говорится в определении суда.



Заявитель не обосновал тот факт, что в случае непринятия судом обеспечительных мер ему будет причинен значительный ущерб, указал арбитраж. Также АСВ не обосновало возможность причинения ущерба конкретными обстоятельствами, его значительный размер, связь возможного ущерба с предметом спора.

Требование о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках заявления о взыскании этой суммы с бывших председателя правления банка Дины Пахомовой и члена правления банка Александра Герасименко.

В ходе проверки обстоятельств банкротства Арксбанка было установлено, что с 1 июля 2014 года по дату отзыва лицензии на осуществление банковских операций (19 июля 2016 года) неправомерными действиями/бездействием контролирующих лиц банку причинен ущерб в результате привлечения от вкладчиков денежных средств без отражения в бухгалтерском учете. Также в сообщении АСВ говорится о незаконных действиях ответчиков в части замещения векселей кредитных организаций задолженностью компаний, не ведущих реальной хозяйственной деятельности.

Кроме того, руководителями банка не принимались предусмотренные законодательством меры по предупреждению банкротства кредитной организации. По мнению АСВ, указанные действия и бездействие контролирующих банк лиц являются причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Данные обстоятельства в соответствии с нормами законов являются, как считает агентство, основанием для привлечения контролирующих Арксбанк лиц к субсидиарной ответственности.

Столичный арбитраж 21 сентября 2016 года признал Арксбанк несостоятельным (банкротом).