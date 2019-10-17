Саммит ЕС утвердил договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и его дату — 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Об этом говорится в распространенном в четверг итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit, передает ТАСС.

Представители ЕС и Великобритании на продолжавшихся непрерывно в течение двух последних суток переговорах согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.



Евросоюз и Британия достигли соглашения по Brexit Глава Еврокомиссии заявил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.

«Европейский совет (саммит ЕС. — Прим. ТАСС) утвердил договоренности по Brexit», — говорится в документе. «Соглашения вступят в силу с 1 ноября 2019 года, после парламентской ратификации», — уточняется в заявлении.

На итоговой пресс-конференции саммита главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье пояснил, что в случае успешной ратификации этих документов парламентом Великобритании и своевременного их вступления в силу Евросоюз намерен прямо с 1 ноября приступить к переговорам о будущих отношениях с Великобританией. Эти переговоры должны быть завершены до конца переходного периода, то есть до 31 декабря 2020 года. Он отметил, что приоритетными вопросами станут заключение соглашений о свободной торговле и об обмене квотами на вылов рыбы в экономических зонах Великобритании и ЕС.

