В будущем может начаться глобальная валютная война из-за ослабления национальных валют ряда стран, не исключает глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, это может произойти из-за экономического и технологического противостояния США и Китая, торгово-тарифных войн, санкций США против крупнейших производителей нефти.

«Все эти факторы отмечаются на фоне ослабления денежно-кредитной политики и снижения ставок центральными банками крупнейших экономик мира», — заявил Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

«Дальнейшие шаги по ослаблению национальных валют увеличивают вероятность глобальной валютной войны с крайне непредсказуемыми последствиями. На фоне предстоящих через год выборов администрация США может принять новые меры, чтобы «сделать Америку великой». Так, около двух недель назад ФРС США объявила о планах направлять ежемесячно до 60 миллиардов долларов на приобретение долговых обязательств правительства США для финансирования бюджета. Это приведет к избыточному вливанию долларов в мировую экономику», — пояснил глава «Роснефти».