Следователи обнаружили пропавшие картины и финансовые документы по иску Промсвязьбанка против бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, обвиняемых в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«В рамках уголовного дела, возбужденного по заявлению ПСБ, в ходе проведения оперативных мероприятий на территории складского помещения в городском округе Домодедово были обнаружены более 200 картин, финансовые и иные документы, связанные с деятельностью компаний Ананьевых», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ПСБ, найденное имущество «описано и помещено в специальные помещения, обеспечивающие оптимальную сохранность предметов искусства».

Среди найденных предметов искусства оказались картины, вывезенные из Института русского реалистического искусства в нарушение запрета Арбитражного суда города Москвы, наложенного по заявлению ПСБ, по делу о взыскании убытков в размере 282,2 млрд рублей. В их числе — самые ценные предметы искусства, находящиеся под арестом: картины Георгия Нисского, Исаака Бродского, Александра Дейнеки. Их оценочная стоимость превышает сотни миллионов рублей.

В июне в Промсвязьбанке заявили об исчезновении из Института русского реалистического искусства картин, арестованных по иску против Дмитрия и Алексея Ананьевых. Как уточнили в банке, это выяснилось в ходе проверки работы приставов, связанной с арестом имущества Ананьевых и ряда бывших топ-менеджеров кредитной организации.

Здание и коллекция института на Дербеневской набережной в Москве ранее принадлежали Алексею Ананьеву. По словам представителя Промсвязьбанка в суде, сделка по передаче здания ИРРИ супруге Алексея Ананьева состоялась за два месяца до введения временной администрации в банк, таким образом здание стало собственностью компании, принадлежащей супруге Ананьева и нескольким гражданам Кипра, аффилированным с Промсвязьбанком и братьями Ананьевыми.

В октябре суд признал недействительным заключенный за два месяца до введения временной администрации брачный договор между Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой, который подразумевал передачу части имущества супруге.

Промсвязьбанк добился признания недействительным брачного договора Алексея Ананьева

Как уверен представитель ПСБ, брачный договор не преследовал никакой иной цели, кроме сокрытия имущества от кредиторов.