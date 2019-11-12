Банк «Россия» совместно со страховой компанией «СОГАЗ» начали выпуск кобрендовой карты платежной системы «Мир».

Карту можно будет использовать для получения страховых выплат по полисам ОСАГО/ДСАГО, а также специальных условий при оформлении страховых продуктов.

С карты можно снимать наличные, оплачивать товары и услуги в магазинах, участвовать в различных программах лояльности и специальных акциях банка, страховой компании и платежной системы.

Получить премиальную карту у можно в отделениях банка «Россия», классическую — в отделениях страховщика в Санкт-Петербурге и Москве.