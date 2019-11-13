Сбербанк запустил собственный логистический сервис. Универсальная логистическая платформа «СберЛогистика» выходит на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, отмечается в сообщении кредитной организации.

«К старту продаж компания подошла, заложив основу собственной складской инфраструктуры, сетей курьерской доставки и пунктов приема и выдачи посылок во всех регионах России», — указано в релизе.

Сбербанк объявил о создании компании «СберЛогистика» в мае 2019 года, а уже в июле закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса «СберЛогистики». В октябре 2019 года «СберЛогистика» открыла собственный склад класса А в Москве площадью около 50 тыс. кв. м. «Склад полностью оснащен для оказания всего спектра складских услуг от ответственного хранения до фулфилмента. До конца 2019 года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке», — отмечают в Сбербанке.

Сбербанк стал владельцем логистического агрегатора Shiptor Приобретение компании-агрегатора — важный шаг на пути реализации стратегии по выходу банка на рынок логистики, отметил генеральный директор компании «СберЛогистика» Сергей Малышев.

«Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, экосистема Сбербанка не будет исключением. «СберЛогистика» оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических и физических лиц, а также дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке», — заявил Хасис.

«СберЛогистика» располагает собственными курьерскими службами в 19 городах (Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске), а с учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах России.

К моменту выхода на рынок «СберЛогистика» располагает сетью из 6 тыс. пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах. Наряду с открытием пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистика» развивает собственную сеть постаматов.

Стоимость «Сберпосылки», продукта-хедлайнера, стартует от 99 рублей за посылку весом до 5 кг на условиях самовывоза в срок от одного до четырех дней по всей России. Продукт курьерской доставки от двери до двери представлен в двух вариантах: «Сберкурьер» (от 129 рублей за посылку весом до 5 кг в срок от одного до четырех дней) и «Сберкурьер+» (от 149 рублей за посылку до 5 кг в тот же или на следующий день). Оба этих продукта доступны частным клиентам уже сейчас на сайте Сбербанка.



Генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев подчеркнул, что стратегическая цель платформы — «стать самым привлекательным логистическим сервисом на рынке».