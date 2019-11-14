Россия увеличивает долю расчетов в нацвалютах в торговле со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече с российскими экспортерами на форуме «Сделано в России».

«Мы заинтересованы осуществлять расчеты в национальных валютах. В рамках Евразийского экономического союза большинство контрактов заключается в рублях. Мы активно сейчас взаимодействует с самыми близкими партнерами по переходу на нацвалюты, с еврозоной — это в основном (расчеты) в евро, но где-то появляются и рубли», — сказал Силуанов.

Он добавил, что хорошее взаимодействие идет по линии юань — доллар.

«Сейчас мы выстраиваем систему по аналогии со SWIFT (система международных расчетов. — Прим. ред.) с другими странами. Приходится выстраивать альтернативные, может быть, не всегда удобные, но безопасные системы расчетов», — подчеркнул первый виц-премьер.

Правительство России в 2018 году разработало план дедолларизации экономики РФ. Документ содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, например, ускоренный возврат НДС.

Ранее Силуанов говорил, что план дедолларизации экономики РФ не касается валюты на депозитах в российских банках. В августе 2018 году первый вице-премьер заявлял, что доллар США становится рисковым инструментом для расчетов. В частности, он не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти и перехода на другие валюты, в том числе на рубль.