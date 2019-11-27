ЦБ обсуждает разработку централизованного решения для кредитных организаций по борьбе с воровством денег со счетов россиян (единый антифрод-мониторинг), сообщают «Известия» , ссылаясь на свои источники. Внутри этой платформы появится общая для всех банков система показателей подозрительных операций, которая позволит выявлять фрод, когда платеж идет через платежные системы «Мир», Visa и Mastercard. Источник отметил, что оператором платформы выступит Национальная система платежных карт (НСПК). Проект пока находится в самой начальной стадии.

Представители банков подтвердили, что им известно об этой инициативе. Новая платформа в том числе защитит Систему быстрых платежей, сказали в Сбербанке. Эксперты ожидают, что на создание единой системы антифрод-мониторинга потребуется от одного года до трех лет.

В Visa рассказали, что сотрудничают со всеми участниками платежного рынка при работе по предотвращению, выявлению и минимизации последствий мошеннических и кибератак.

Вопрос досудебной блокировки и возврата средств, которые были переведены без ведома владельца счета, сейчас обсуждается на площадке Ассоциации банков «Россия», рассказал ее вице-президент Алексей Войлуков. По его словам, централизованная система отслеживания сомнительных операций не спасет все уведенные со счетов средства, но может вернуть деньги хотя бы 20% владельцев.

Как пояснили эксперты, централизованная база с информацией о совершении незаконных операций мошенниками может быть полезной для собственных антифрод-систем банков, это поможет эффективнее выявлять злоумышленников. Однако в единой системе антифрода вряд ли есть смысл, поскольку банки анализируют не только операции по картам, но и, к примеру, интернет- и мобильный банки. Кредитные организации не заинтересованы передавать комплексную информацию о клиентах третьим лицам, в том числе конкурентам, считают эксперты.