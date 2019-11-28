Владислав Медведев назначен на должность генерального директора МГТС, следует из сообщения компании.

«Совет директоров принял решение назначить с 29 ноября 2019 года на должность генерального директора ПАО МГТС Владислава Медведева, который с октября 2019 года по совместительству занимал позицию исполнительного директора ПАО МГТС, отвечая по основному месту работы за технический блок Московского региона ПАО «МТС». Владислав Медведев на должности генерального директора ПАО «МГТС» сменил Павла Кузнецова, который перешел с 16 сентября 2019 года в ПАО «МТС» на позицию вице-президента — директора Московского региона и исполнял обязанности генерального директора ПАО «МГТС» по совместительству», — говорится в релизе.



Кадровые решения связаны с функциональным объединением МГТС и МТС в Московском регионе.

Владислав Медведев закончил Военный институт правительственной связи по специальности «системы и комплексы радиосвязи» и магистратуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по направлению «менеджмент».